Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray'ı izliyor

Sezona Okan Buruk yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'un performansını Avrupa devleri yakından takip ediyor.

Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü Sarı-Kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşmaları dev kulüplerin scoutları yakından takip ediyor.

En gözdesi Sacha Boey

Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.

Liverpool izlemeye geldi bilet bulamadı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor 'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; İngiliz kulübünün scoutları pasolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool gözlemcilerine yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.

4 oyuncuyu takip ediyorlar

Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi.

Bu 4 futbolcuyu sezon boyunca da takip edecekleri gelen haberler arasında.