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    Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray'ı izliyor

    Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray'ı izliyor

    Sezona Okan Buruk yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'un performansını Avrupa devleri yakından takip ediyor.
    • 06.10.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 13:51
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    Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

    Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan sarı-kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

    Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü Sarı-Kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. Ali Sami Yen'de oynanan karşılaşmaları dev kulüplerin scoutları yakından takip ediyor.

    Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray ı izliyor #1

    En gözdesi Sacha Boey

    Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.

    Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray ı izliyor #2

    Liverpool izlemeye geldi bilet bulamadı

    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor 'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı.

    Fanatik'in haberine göre; İngiliz kulübünün scoutları pasolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool gözlemcilerine yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.

    Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray ı izliyor #3

    4 oyuncuyu takip ediyorlar

    Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi.

    Bu 4 futbolcuyu sezon boyunca da takip edecekleri gelen haberler arasında.

    Liverpool gözlemcileri 4 oyuncu için Galatasaray ı izliyor #4


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