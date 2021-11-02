Liverpool, Luka Jovic'in peşinde

Premier Lig devi Liverpool, Real Madrid'in 63 milyon euroluk yedeğini kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, golcü hamlesini Real Madrid'den yapabilir.

Fichajes'in haberine göre Avrupa'nın birçok kulübü Luka Jovic'in peşinde. Liverpool da bu kervana katıldı. Jürgen Klopp, oyuncunun mevcut statüsü nedeniyle transferi kolay bitirmeyi amaçlıyor.

Luka Jovic, Real Madrid'e transfer olduktan sonra hiçbir zaman birinci forvet olamadı. İspanyol devi onun için servet ödese de geçen sezonun ikinci yarısını eski takımı Eintracht Frankfurt'ta geçirdi. Bu sezon da süre almakta oldukça zorlanıyor.

63 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Real Madrid, Luka Jovic için Eintracht Frankfurt'a 63 milyon euro bonservis ödemişti. Ancak Jovic bugüne kadar 38 maçta süre alırken yalnızca 2 gole imza attı.

Real Madrid, Sırp golcüden umduğunu bulamadı ve göndermenin yollarını arıyor. Luka Jovic, bu sezon 6 maçta toplam 90 dakika süre alabildi. Jovic geçen sezon da sadece 5 maçta Real Madrid forması giymişti.