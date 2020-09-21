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    Liverpool: Ozan Kabak gündemimizde yok

    İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Ozan Kabak'ın transfer iddiaları sonrası açıklamada bulundu. Kırmızılar, Milli futbolcu ile ilgilenmediklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 18:12
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    Liverpool: Ozan Kabak gündemimizde yok

    Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak için İngiltere'den açıklama geldi.

    "OZAN GÜNDEMDE YOK"

    Liverpool'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen milli futbolcu için Kırmızılar'dan açıklama geldi.

    The Athletic'e konuşan Liverpool yetkilileri, Ozan Kabak transferinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

    Transferi düşünmeyen Liverpool'da Jürgen Klopp'un Fabinho'yu 4. stoper olarak gördüğü dile getirildi.

    20 yaşındaki savunma oyuncusu, henüz ilk haftası oynanan Bundesliga'da sahaya çıktı ve 90 dakika oyunda kaldı.

    Liverpool: Ozan Kabak gündemimizde yok #1

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