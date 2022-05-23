Liverpool'a bir Portekizli daha

Liverpool'a bir Portekizli daha

Liverpool, Fulham'ın 19 yaşındaki oyuncusu Fabio Carvalho'yu transfer etti.

Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Liverpool, transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

Kırmızılar, Championship ekiplerinden Fulham forması giyen Fabio Carvalho ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

19 yaşındaki orta saha 1 Temmuz'dan itibaren Liverpool'a katılacak.

36 maçta 10 gol 8 asist

Carvalho, Fulham'ın bu sezon yeniden Premier Lig'e geri dönmesinde kilit rol oynadı. Portekizli oyuncu 36 maçta 10 gol attı ve 8 asist yaptı.

Liverpool, bu transfer için 8 milyon Sterlin ödeme yapacak.