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    Liverpool'a bir Portekizli daha

    Liverpool, Fulham'ın 19 yaşındaki oyuncusu Fabio Carvalho'yu transfer etti.
    • 23.05.2022 - 20:28
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    Liverpool'a bir Portekizli daha

    Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Liverpool, transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.

    Kırmızılar, Championship ekiplerinden Fulham forması giyen Fabio Carvalho ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    19 yaşındaki orta saha 1 Temmuz'dan itibaren Liverpool'a katılacak.

    36 maçta 10 gol 8 asist

    Carvalho, Fulham'ın bu sezon yeniden Premier Lig'e geri dönmesinde kilit rol oynadı. Portekizli oyuncu 36 maçta 10 gol attı ve 8 asist yaptı.

    Liverpool, bu transfer için 8 milyon Sterlin ödeme yapacak.

    Liverpool a bir Portekizli daha #1


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