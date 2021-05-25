Liverpool’da Ozan’ın yerine Konate

Bu sezon Premier Lig’de istediğini elde edemeyen Liverpool, Leipzig’den Ibrahima Konate’yi transfer etmeye çok yakın.

İngiltere Premier Ligi’ni 3. sırada bitiren Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Özellikle savunma oyuncularının sakatlanmalarıyla bu sezon zamanlar geçiren Liverpool’da yeni hedef Konate.

KONATE TRANSFERİ BİTTİ

Bundesliga’yı ikinci olarak bitiren Leipzig’in başarılı savunma oyuncusu Konate, 40 milyon euroluk bir bedelle Liverpool’a transfer olmak üzere. 2017 yılında Leipzig’e giden Konate için bonservis bedeli ödenmemişti.

İlk sezonunda dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle son 2 sezonda sadece 22 maça çıkabildi.

Schalke’den devre arasında kiralanan ve beklentileri karşılayamayan Ozan Kabak’ın kulübüne geri dönmesi bekleniyor. Alman basını transferin sonlandığını yazdı. Konate, bu sezon Liverpool’un ilk transferi olacak.

Ozan Kabak'ın da ismi RB Leipzig ile anılmasına karşın; Alman ekibinin, Josko Gvardiol'u 19 milyon ve Mohamed Simakan'u 15 milyon euroya renklerine katması bekleniyor.