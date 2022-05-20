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    Liverpool'dan ayrılan Origi, Milan'la anlaştı

    Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan santrfor Divock Origi'nin Milan'la el sıkıştığı ifade edildi.
    • 20.05.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 14:29
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    Liverpool'dan ayrılan Origi, Milan'la anlaştı

    İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı heyecanla devam ederken Liverpool, gelecek sezonki planlarını şimdiden yapmaya başladı.

    Liverpool, takımda çok forma şansı bulamayan 27 yaşındaki santrfor Divock Origi ile yolları ayırmayı planlıyor.

    "Liverpool efsanesi olarak kalacak"

    Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Origi benim için her zaman bir Liverpool efsanesi olarak kalacak. Onu herkes seviyor." ifadelerini kullandı.

    Liverpool dan ayrılan Origi, Milan la anlaştı #1

    Milan'a transfer olacak

    Sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Belçikalının Milan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

    The Athletic'in haberine göre; Origi'nin kişisel şartları üzerine yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve futbolcunun Milan'la anlaşma sağladığı belirtildi.

    10 gole katkı sağladı

    Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan santrafor Divock Origi, 6 gol 4 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.

    Liverpool dan ayrılan Origi, Milan la anlaştı #2

    Liverpool dan ayrılan Origi, Milan la anlaştı #3


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