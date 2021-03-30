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    Liverpool'dan Çağlar Söyüncü atağı

    Liverpool'dan Çağlar Söyüncü atağı

    Daily Mirror; Virgil Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Liverpool'un, Çağlar Söyüncü'yü listesine aldığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 13:28
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    Yıllardır Leicester City'de iyi bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü, güzel futbolunu milli takıma da yansıtınca devlerin listesine girmeyi başardı.

    İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre; Liverpool, milli futbolcumuzu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşünüyor.

    Liverpool dan Çağlar Söyüncü atağı #1

    SPORTİF DİREKTÖR ÇOK İSTİYOR

    İngiliz ekibinin sportif direktörü Michael Edwards'ın, Çağlar'ın performansından çok etkilendiği ve transfer listesine alındığı belirtildi.

    Ayrıca haberde, Virgil Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Kırmızılar'ın, 24 yaşındaki oyuncuyu bu sezon sorunlarla dolu savunmayı güçlendirmek için bir seçenek olarak gördüğü vurgulandı.

    OZAN İLE ÇAĞLAR AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR

    Transferin gerçekleşmesi durumunda Ozan Kabak ile Çağlar Söyüncü aynı takımda forma giyecekler.

    Liverpool dan Çağlar Söyüncü atağı #2

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