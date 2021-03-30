Liverpool'dan Çağlar Söyüncü atağı

Daily Mirror; Virgil Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Liverpool'un, Çağlar Söyüncü'yü listesine aldığını yazdı.

Yıllardır Leicester City'de iyi bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü, güzel futbolunu milli takıma da yansıtınca devlerin listesine girmeyi başardı.

İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre; Liverpool, milli futbolcumuzu yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşünüyor.

SPORTİF DİREKTÖR ÇOK İSTİYOR

İngiliz ekibinin sportif direktörü Michael Edwards'ın, Çağlar'ın performansından çok etkilendiği ve transfer listesine alındığı belirtildi.

Ayrıca haberde, Virgil Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Kırmızılar'ın, 24 yaşındaki oyuncuyu bu sezon sorunlarla dolu savunmayı güçlendirmek için bir seçenek olarak gördüğü vurgulandı.

OZAN İLE ÇAĞLAR AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR

Transferin gerçekleşmesi durumunda Ozan Kabak ile Çağlar Söyüncü aynı takımda forma giyecekler.