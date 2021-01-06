Liverpool'dan Merih Demiral'a 45 milyon sterlinlik teklif

Van Dijk'in sakatlanmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı öğrenildi.

İngiliz devi Liverpool, Everton maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapatan Van Dijk'in yerini dolduracak stoper arayışlarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, Juventus'ta gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not alan Merih Demiral'ın peşine düştü.

45 MİLYON STERLİN TEKLİF EDECEK

Liverpool, başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus'un kapısını çalacak.

İtalyan takımının ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı Serie A olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.