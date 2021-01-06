Euro
8.9831
-1.13%
Dolar
7.2936
-1.26%
Altın
453.09
-2.13%
Borsa
1.505
1.02%
Bitcoin
254.603
7.09%
EXEN Coin
11.11
1.00%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C
    Liverpool'dan Merih Demiral'a 45 milyon sterlinlik teklif

    Liverpool'dan Merih Demiral'a 45 milyon sterlinlik teklif

    Van Dijk'in sakatlanmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı öğrenildi.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 17:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İngiliz devi Liverpool, Everton maçında sakatlandıktan sonra sezonu kapatan Van Dijk'in yerini dolduracak stoper arayışlarını sürdürüyor.

    Kırmızı-beyazlılar, Juventus'ta gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not alan Merih Demiral'ın peşine düştü.

    Liverpool dan Merih Demiral a 45 milyon sterlinlik teklif #1

    45 MİLYON STERLİN TEKLİF EDECEK

    Liverpool, başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus'un kapısını çalacak.

    İtalyan takımının ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

    Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı Serie A olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.

    Liverpool dan Merih Demiral a 45 milyon sterlinlik teklif #2

    Liverpool dan Merih Demiral a 45 milyon sterlinlik teklif #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir