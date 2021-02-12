Euro
8.5295
-0.09%
Dolar
7.0349
0.13%
Altın
411.4
-0.26%
Borsa
1.544
-0.1%
Bitcoin
334.438
5.05%
EXEN Coin
18.04
-1.15%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    Liverpool'un Merih Demiral için yaptığı teklif

    Liverpool'un Merih Demiral için yaptığı teklif

    İngiliz basını, Liverpool'un Merih Demiral için Juventus'a 57 milyon euro önerdiğini ancak İtalyanların bu teklifi kabul etmediğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz günlerde Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Premier Lig devi Liverpool'un, milli futbolcumuzdan önce bir başka temsilcimiz olan Merih Demiral'ı transfer etmek istediği ortaya çıktı.

    57 MİLYON EURO

    İngiliz basını, Liverpool'un Juventus'a 57 milyon euro teklif ettiğini ancak İtalyanların kabul etmediğini yazdı.

    Haberde, "Genellikle yedek kulübesinde olan bir futbolcuya gelen bu teklif Juventus için oldukça cazipti. Ancak kulübün geleceğini de göz önünde bulundurarak onu takımda tutma kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

    Liverpool un Merih Demiral için yaptığı teklif #1

    BONUCCI-CHIELLINI'NİN HALEFİ

    Haberde, Merih - De Ligt ikilisinin Bonuccia - Chiellini savunmasının halefi olduğunun altı çizildi.

    Merih'li Juventus finale yükseldi HABERİ

    Liverpool un Merih Demiral için yaptığı teklif #2

    Andrea Pirlo'dan Merih Demiral'a övgü HABERİ

    Liverpool un Merih Demiral için yaptığı teklif #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir