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Liverpool'un Ozan Kabak hamlesi

Liverpool'un Ozan Kabak hamlesi

İngiliz basını, Everton maçında sakatlanan Van Dijk'ın ameliyat olması nedeniyle stoper arayışlarına başlayan Liverpool'un, Ozan Kabak için 20 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu yazdı.