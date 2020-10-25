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Liverpool'un Ozan Kabak hamlesi
İngiliz basını, Everton maçında sakatlanan Van Dijk'ın ameliyat olması nedeniyle stoper arayışlarına başlayan Liverpool'un, Ozan Kabak için 20 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu yazdı.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 10:43
- Güncelleme : 25.10.2020 - 12:00
Liverpool ile Everton arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta talihsiz bir şekilde sakatlanan Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk, sezonu kapatmıştı.
Yaşanan bu üzücü olay sonrası devre arasında stoper takviyesi yapma kararı alan İngiliz ekibi, transfer çalışmalarına başladı.
20 MİLYON STERLIN TEKLİF EDİLDİ
İngiliz Mirror gazetesi, Liverpool'un Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın peşinde olduğunu yazdı.
Haberde İngilizlerin Almanlara, 20 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Pandemi öncesi 20 yaşındaki oyuncunun değerini 40 milyon euro olarak belirleyen Alman ekibinin, bu teklif karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu...