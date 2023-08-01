Liverpool'un yıldızı Fabinho, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Liverpool'dan Fabinho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Liverpool forması giyen Fabinho da Suudi Arabistan kervanına katıldı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

45 milyon Euro bonservis

Al Ittihad, bu transfer için Liverpool'a 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

29 yaşındaki futbolcu ise yeni takımından senelik 25 milyon Euro kazanacak.

Geride kalan sezon Liverpool formasıyla formasıyla toplam 49 resmi maça çıkan Fabinho, söz konusu maçlarda 2 kez asist performansı sergiledi.

Brezilyalı futbolcu kariyeri boyunca Fluminense, Rio Ave, RM Kastilya, Monaco ve Liverpool formaları giydi.