Ljajic'e Arabistan'dan talip çıktı

Al Nassr Kulübü'nün Giuliano ile yollarını ayırarak Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta maaş yükünü hafifletmek amacıyla gözden çıkarılan isimlerden biri olan Adem Ljajic'i isteyen kulüpler artıyor.

Suudi Arabistan'da geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Al Nassr'ın, Sırp oyuncunun transferi için girişimlere başladığı yazıldı.

Al-Jazeera'nin haberine göre Arap kulübü, Beşiktaş ile bonservis konusunda pazarlık yapıyor ve kısa süre içinde bu görüşmelerin noktalanması bekleniyor.

GIULIANO YERİNE LJAJIC

Daha önce Fenerbahöe'den Giuliano'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın, Brezilyalı oyuncuyu göndererek Ljajic'i kadrosuna kayacağı da belirtiliyor.

VISSEL KOBE DE İSTEMİŞTİ

Beşiktaş'a 28 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Japonya'dan Kobe'nin 3 milyon euroluk teklif yaptığı ancak siyah-beyazlıların 5 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.