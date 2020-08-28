Loic Remy, Rizespor ile anlaştı

Fransız golcü Loic Remy ile anlaşan Rizespor, tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan 33 yaşındaki isim, detaylı sağlık testinden geçirildikten sonra açıklanacak.

Her transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Loic Remy, bu kez resmen Türkiye'ye geliyor.

Instagram hesabından uçağın önünde çektirdiği fotoğrafa Türk bayrağı emojisi koyarak transferini resmen açıklayan Remy'nin yeni adresinin Rizespor olduğu öğrenildi.

SAĞLIK TESTİNDEN SONRA KARAR VERİLECEK

33 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşan Karadeniz ekibinin kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'yi İstanbul'da detaylı bir sağlık testinden geçirdikten sonra açıklaması bekleniyor.

KALP RAHATSIZLIĞI BÜYÜK PROBLEM

Fransız golcünün 2017 yılında Fenerbahçe ile anlaştığı ancak kalp rahatsızlığı yüzünden sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü. Aynı şekilde Premier Lig takımı Liverpool da futbolcunun sağlık sorunlarından dolayı transferi noktalamamıştı.