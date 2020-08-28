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Loic Remy, Rizespor'da
Fransız futbolcu Loic Remy yapılan sağlık kontrollerinde bir sorun bulunamaması üzerine Rizespor ile sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 15:31
Her transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Loic Remy, bu kez resmen Türkiye'ye transfer oldu.
Fransız forvet Loic Remy, -Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.
2+1 YILLIK ANLAŞMA
Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.
KALP RAHATSIZLIĞI BÜYÜK PROBLEM
Fransız golcünün 2017 yılında Fenerbahçe ile anlaştığı, ancak kalp rahatsızlığı yüzünden sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü.
Aynı şekilde Premier Lig takımı Liverpool da futbolcunun sağlık sorunlarından dolayı transferi noktalamamıştı.