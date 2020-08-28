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    Loic Remy, Rizespor'da

    Fransız futbolcu Loic Remy yapılan sağlık kontrollerinde bir sorun bulunamaması üzerine Rizespor ile sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 15:31
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    Loic Remy, Rizespor'da

    Her transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Loic Remy, bu kez resmen Türkiye'ye transfer oldu.

    Fransız forvet Loic Remy, -Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

    2+1 YILLIK ANLAŞMA

    Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.

    Loic Remy, Rizespor da #1

    KALP RAHATSIZLIĞI BÜYÜK PROBLEM

    Fransız golcünün 2017 yılında Fenerbahçe ile anlaştığı, ancak kalp rahatsızlığı yüzünden sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü.

    Aynı şekilde Premier Lig takımı Liverpool da futbolcunun sağlık sorunlarından dolayı transferi noktalamamıştı.

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