Loic Remy, Rizespor'da

Fransız futbolcu Loic Remy yapılan sağlık kontrollerinde bir sorun bulunamaması üzerine Rizespor ile sözleşme imzaladı.

Her transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Loic Remy, bu kez resmen Türkiye'ye transfer oldu.

Fransız forvet Loic Remy, -Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme imzalattı.

KALP RAHATSIZLIĞI BÜYÜK PROBLEM

Fransız golcünün 2017 yılında Fenerbahçe ile anlaştığı, ancak kalp rahatsızlığı yüzünden sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Aynı şekilde Premier Lig takımı Liverpool da futbolcunun sağlık sorunlarından dolayı transferi noktalamamıştı.