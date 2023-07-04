Loide Augusto, Alanyaspor'da Alanyaspor, Angolalı golcü Loide Augusto ile kontrat imzaladı. Sözleşmenin süresinin 4 yıllık olduğu öğrenildi.

DHA

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Angolalı forvet oyuncusu Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Loide Augusto da istediğimiz bir oyuncuydu. Her iki kanatta da oynayabilen Augusto'nun kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." dedi.

"Sabırsızlanıyorum"

Loide Augusto da imza töreninde konuşma yaptı. Deneyimli oyuncu, "Umarım çabuk adapte olurum." dedi.