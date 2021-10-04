Lokomotiv Moskova'da Marko Nikolic ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Lokomotiv Moskova'da, teknik direktör Marko Nikolic ile yolların ayrılması adına anlaşma sağlandı.

Galatasaray, iki maç sonunda elde ettiği 4 puanla lider durumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçını, 21 Ekim tarihinde Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayacak.

Rus ekibinde önemli bir değişim hazırlığı var ki bu doğrultuda teknik direktör Marko Nikolic ile yapılan ayrılık görüşmesi olumlu sonuçlandı.

Sport-Express'in haberine göre Lokomotiv Moskova ve Marko Nikolic arasında yapılan kontrat feshi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

3 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Nikolic, kontratının feshedilmesi karşılığında Lokomotiv Moskova'dan 3 milyon euroluk bir tazminat alacak.

42 yaşındaki teknik adam, Mayıs 2020'de Lokomotiv Moskova'nın başına geçmişti. Takımıyla Rusya Kupası zaferi yaşamış Nikolic, bu sezon beklentilerin altında kalmıştı. İlk 9 haftada yenilgi almasa da 5 beraberlik elde eden Lokomotiv Moskova, 10. haftada ise iç sahada Rostov'a 2-1 mağlup oldu. Rus ekibi, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda da Marsilya ile 1-1 berabere kalırken Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Nikolic'in, İtalya Serie A'da sıkıntılı bir konumda bulunan Spezia'nın başına geçebileceği iddia edilmekte.