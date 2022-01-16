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    Londra'da Ali Koç ile Acun Ilıcalı görüştü

    Londra'da Ali Koç ile Acun Ilıcalı görüştü

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Londra'da Acun Ilıcalı ile buluştu. İkili tabletten Fenerbahçe'nin maçını izlerken, transfer hakkında görüştüler.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 17:31
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    Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yurt dışı gezisinde Londra'ya da uğradı.

    Hafta içinde Hull City maçını tribünden izleyen Koç, Acun Ilıcalı ile lüks bir rezidansta buluştu. İkili Antalyaspor - Fenerbahçe maçını tableten izledi.

    Londra da Ali Koç ile Acun Ilıcalı görüştü #1

    TRANSFER KONUŞULDU

    Fanatik'in haberine göre; ikili, maçın ardından transferle ilgili de görüşme yaptı. Fenerbahçe'den Allahyar ve Miha Zajc'ı isteyen Ilıcalı, Ali Koç ile görüşme yaptı.

    Fenerbahçe Zajc ve Allahyar'ın başka bir takıma transferine sıcak bakıyor.

    Londra da Ali Koç ile Acun Ilıcalı görüştü #2


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