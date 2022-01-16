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- Londra'da Ali Koç ile Acun Ilıcalı görüştü
Londra'da Ali Koç ile Acun Ilıcalı görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Londra'da Acun Ilıcalı ile buluştu. İkili tabletten Fenerbahçe'nin maçını izlerken, transfer hakkında görüştüler.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 16:50
- Güncelleme : 16.01.2022 - 17:31
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yurt dışı gezisinde Londra'ya da uğradı.
Hafta içinde Hull City maçını tribünden izleyen Koç, Acun Ilıcalı ile lüks bir rezidansta buluştu. İkili Antalyaspor - Fenerbahçe maçını tableten izledi.
TRANSFER KONUŞULDU
Fanatik'in haberine göre; ikili, maçın ardından transferle ilgili de görüşme yaptı. Fenerbahçe'den Allahyar ve Miha Zajc'ı isteyen Ilıcalı, Ali Koç ile görüşme yaptı.
Fenerbahçe Zajc ve Allahyar'ın başka bir takıma transferine sıcak bakıyor.