Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşa'da Kasımpaşa, İsveç 1. Lig temsilcilerinden Hammarby forması giyen, aynı zamanda 6 sezon lacivert-beyazlı takımda oynayan Loret Sadiku’yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takıma katkı yapmaya devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2016-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşamızda.

190 maçta forma giydi

Sadiku, daha önce Süper Lig’de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa’da olmak üzere toplamda 190 maçta forma giyerken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)