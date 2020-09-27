Loris Karius, Union Berlin'e transfer oluyor

Liverpool'da kadroda düşünülmeyen Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Bundesliga'ya geri dönüyor.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan büyük umutlarla transfer ettiği Loris Karius, yediği hatalı gollerle büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Alacakları ödenmediği için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sözleşmesini fesheden Alman kaleci, Liverpool'a dönmüştü.

Bir süredir İngiliz ekibiyle idmanlara çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör Jürgen Klopp'un kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle takımdan ayrılmaya karar verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

BBC ve Alman basınında yer alan haberlere göre; Almanya'da daha önce Mainz formasıyla mücadele eden Karius, Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre Liverpool'un Karius'un maaşının büyük bir kısmını üstleneceği de belirtiliyor.

Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.