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    Loris Karius, Union Berlin'e transfer oluyor

    Loris Karius, Union Berlin'e transfer oluyor

    Liverpool'da kadroda düşünülmeyen Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Bundesliga'ya geri dönüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 11:44
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 11:44
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    Beşiktaş'ın Liverpool'dan büyük umutlarla transfer ettiği Loris Karius, yediği hatalı gollerle büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    Alacakları ödenmediği için geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sözleşmesini fesheden Alman kaleci, Liverpool'a dönmüştü.

    Bir süredir İngiliz ekibiyle idmanlara çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör Jürgen Klopp'un kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle takımdan ayrılmaya karar verdi.

    Loris Karius, Union Berlin e transfer oluyor #1

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    BBC ve Alman basınında yer alan haberlere göre; Almanya'da daha önce Mainz formasıyla mücadele eden Karius, Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

    Bu anlaşmaya göre Liverpool'un Karius'un maaşının büyük bir kısmını üstleneceği de belirtiliyor.

    Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

    Loris Karius, Union Berlin e transfer oluyor #2

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