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    Los Angeles FC, Gareth Bale'i açıkladı

    MLS ekiplerinden Los Angeles FC, Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 28.06.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:39
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    Los Angeles FC, Gareth Bale'i açıkladı

    Real Madrid'le sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Gareth Bale, yeni sezonda MLS'te forma giyecek.

    Los Angeles FC'den yapılan açıklamada, Galli yıldızlla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bale, "Bu transferden dolayı çok heyecanlıyım. Burası benim ve ailem için doğru yer ve kariyerim için doğru zaman. Takımla çalışmaya başlamak ve Los Angeles'ta daha fazla kupa kazanmaya hazırlanmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Kulübümüz için çok değerli olacak"

    Los Angeles FC Teknik Direktörü Steve Cherundolo da yaptığı açıklamada, "Dünyada Gareth Bale gibi bir maç üzerinde etkisi olabilecek çok fazla oyuncu yok. Onun oyun bilgisi ve büyük maçlardaki tecrübesi kulübümüz için çok değerli olacak." şeklinde konuştu.

    32 yaşındaki Bale, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

    Los Angeles FC, daha önce Juventus forması giyen Giorgio Chiellini'yi transfer ettiğini duyurmuştu.

    Los Angeles FC, Gareth Bale i açıkladı #1


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