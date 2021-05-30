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Löw: Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım

Löw: Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım

Adı Fenerbahçe ile anılan Alman hoca Joachim Löw yaptığı açıklamada, "Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım." ifadelerini kullandı.