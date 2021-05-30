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- Löw: Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım
Löw: Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım
Adı Fenerbahçe ile anılan Alman hoca Joachim Löw yaptığı açıklamada, "Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 13:37
EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevini bırakacak olan Joachim Löw, Fenerbahçe taraftarının hayallerini süslerken, flaş bir açıklama geldi.
Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını duyurdu.
"BU YAZ BİR TAKIMLA ANLAŞMAYACAĞIM"
Fenerbahçe'nin yanı sıra adı Barcelona ve Real Madrid ile de sıkça anılan 61 yaşındaki Alman teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım." diyerek kararını açıkladı.