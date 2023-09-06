Luan Peres için kritik karar: Ameliyat olursa lisansı dondurulacak Fenerbahçe, arka çapraz bağ sakatlığı yaşayan Luan Peres'in sözleşmesini devre arasına kadar dondurabilir.

ensonhaber.com Fenerbahçe'de Luan Peres'in sözleşmesinin dondurulması gündemde. Sports Digitale'nin haberine göre; arka çapraz bağlarından sakatlanan Luan Peres'in ameliyat olması halinde sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulabileceği belirtildi. Haberde, geçtiğimiz sezon oynanan Rennes maçında ağlara giden topu çıkarmak isterken direğe vurarak sakatlanan Peres'e, bir süre ameliyatsız tedavi uygulandığı ancak beklenen sonucun alınamadığı ve ameliyat olmasının tavsiye edildiği kaydedildi. Peres'in, ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Twitter'da bizi takip edin 3 maçta forma giydi Luan Peres, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 3 maçında forma giydi. Brezilyalı stoper, Maribor maçları ve Zimbriu eşleşmesinin rövanşında süre almıştı.

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