Lubomir Satka, Samsunspor'da Samsunspor, Polonya’nın Lech Poznan takımında forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Lubomir Satka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA

Samsunspor, Polonya’nın Lech Poznan takımında forma giyen defans oyuncusu Lubomir Satka’yı kadrosuna kattı. Slovak milli takımında da oynayan futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandı.

Satka, 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği Lech Poznan’da 113 müsabaka oynadı. Slovak savunma oyuncusu geçen sezon ise 22’si 11’de olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 de gol attı.

21 kez A Milli Takım forması giydi

1 metre 88 santim boyundaki Lubomir Satka, Slovakya U17, U19, U21 milli takımı forması giydi. Satka, 2018 yılından bu yana ise Slovakya A Milli Takımı kadrosunda yer alıyor.

Şu ana kadar da Slovakya A Milli Takımı’nda 21 kez görev yaptı. Samsunspor, daha önce de Galatasaray’dan kaleci Okan Kocuk ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.