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    Lucas Biglia, Başakşehir'de

    Lucas Biglia, Başakşehir'de

    İstanbul temsilcisi Başakşehir, Karagümrük'ün yıldız ismi Lucas Biglia'yı kadrosuna kattı
    • 10.06.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 15:01
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    Süper Lig'in başarılı ekibi Başakşehir, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı.

    Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı.

    Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş, Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Lucas Biglia, Başakşehir de #1

    2 gol 5 asist

    Arjantinli futbolcu, geride kalan sezonda 37 müsabakada oynadı. Lucas Biglia, Karagümrük formasıyla rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarına 5 asist yapma başarısı gösterdi.

    Argentinos altyapısında yetişen Lucas Biglia, daha sonra sırasıyla Independiente, Anderlecht, Lazio, Milan ve Karagümrük formaları giydi.

    Arjantinli orta sahanın güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor.


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