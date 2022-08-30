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    Lucas Paqueta, 60 milyon euro bedelle West Ham'da

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Lyon'dan Lucas Paqueta'yı 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Brezilyalı ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
    • 30.08.2022 - 12:57
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    Lucas Paqueta, 60 milyon euro bedelle West Ham'da

    Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 11 gol, 7 asistle oynayan ve transferin gözde ismi konumuna gelen Lucas Paqueta'nın yeni durağı İngiltere oldu.

    60 milyon euro karşılığında West Ham'da

    Premier Lig temsilcilerinden West Ham United, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Londra ekibi, 25 yaşındaki oyuncu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Lucas Paqueta, 60 milyon euro bedelle West Ham da #1

    Milan, kariyeri hayal kırıklığı yarattı

    2019'da 38 milyon euro bedelle Flamengo'dan Milan'a transfer olan Paqueta, Brezilya futbolunun yeni süperstarı olarak görülmekteydi. Milan macerasından umduğunu bulamayan, kırmızı-siyahlılarla 44 maçta sadece 1 gol atıp, 3 asist üretebilen Paqueta, 2020'de imza attığı Lyon'da kendini buldu.

    23 milyon euro'ya geldiği Fransız ekibinde 2 sezon geçiren ve 80 resmi maçta 21 gol, 14 asistle oynayan yıldız isim, artık yeteneklerini Premier Lig'de sergileyecek.

    Lucas Paqueta, 60 milyon euro bedelle West Ham da #2

    Transferin hareketli takımı West Ham

    Hareketli bir transfer dönemi geçiren David Moyes yönetimindeki West Ham United; Alphonse Areola, Flynn Downes, Thilo Kehrer, Emerson, Maxwel Cornet, Nayef Aguerd ve Gianluca Scamacca'nın ardından Lucas Paqueta hamlesiyle yaklaşık 180 milyon euro harcama gerçekleştirdi.


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