Lucas Torreira için bir transfer iddiası daha Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için transfer iddiası ortaya atıldı. Lucas Torreira için İtalyan devinin takibini sürdürdüğü belirtildi.

ensonhaber.com

Galatasaray'da gösterdiği performansla ilk 11'in kilit isimlerinden olan Lucas Torreira'nın adı Transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor.

Uruguaylı orta saha oyuncusu için geçtiğimiz aylarda Napoli ve Celta Vigo iddiaları ortaya atılırken, Milan'ın da oyuncu için bir süredir devrede olduğu aktarıldı.

Milan yakından takip ediyor

Milan, Lucas Torreira'nın durumunu yakından takip ediyor. Yine haberde deneyimli futbolcunun birçok istatistikte takım içinde zirveyi gördüğü aktarıldı.

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 1264 dakika süre aldı.

27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.