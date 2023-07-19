Lucas Torreira'dan kafa karıştıran paylaşım: Menajerinden açıklama geldi

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor.
Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, "Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Menajerinden açıklama geldi
Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio b planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil. Herkesi mutlu edecek bir teklif gelirse transfer olabilir ancak Lazio şimdilik b planına geçti ve herhangi bir problem yok.