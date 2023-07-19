Lucas Torreira'dan kafa karıştıran paylaşım: Menajerinden açıklama geldi Adı Lazio ile anılan Lucas Torreira'nın Instagram'da paylaştığı hikaye sarı-kırmızılıları korkuttu. İtalyan oyuncunun bu paylaşımı sonrası menajeri bir açıklama yaptı.

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor.

Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, "Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Menajerinden açıklama geldi

Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada şunları söyledi: