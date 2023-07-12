Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e transfer çağrısı Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Leandro Paredes'e mesaj verdi.

Yeni sezona güçlü kadrosunu korumak isteyerek girmek isteyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Leipzig'den sol bek oyuncusu Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımın gündemindeki bir diğer futbolcu olan Leandro Paredes ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Torreira yorum yaptı

Transfer listesinin başında yer alan Arjantinli futbolcuya, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira çağrı yaptı.

Paredes'in Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Uruguyalı Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.

Erden Timur açıklamıştı

Taraftarları heyecanlandıran bu olay sonrasında ise akıllara bir kez daha Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un sözleri geldi.

Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.