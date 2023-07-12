Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e transfer çağrısı

Yeni sezona güçlü kadrosunu korumak isteyerek girmek isteyen Galatasaray, bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor.

Leipzig'den sol bek oyuncusu Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımın gündemindeki bir diğer futbolcu olan Leandro Paredes ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Torreira yorum yaptı

Transfer listesinin başında yer alan Arjantinli futbolcuya, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira çağrı yaptı.

Paredes'in Instagram hesabından ailesi ile birlikte yaptığı paylaşıma, Uruguyalı Lucas Torreira, sarı ve kırmızı kalp emojileri içeren bir yanıt verdi.

Lucas Torreira'dan Leandro Paredes'e transfer çağrısı

Erden Timur açıklamıştı

Taraftarları heyecanlandıran bu olay sonrasında ise akıllara bir kez daha Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un sözleri geldi.

Timur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leandro Paredes tekliflerini yaptıklarını ve oyuncunun düşünme aşamasında olduğunu açıklamıştı.