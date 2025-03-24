Lucas Torreira'nın menajerinden Boca Juniors açıklaması

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı oyuncu Lucas Torreira için transfer açıklaması geldi.

Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira için daha önce de gündeme gelen Boca Juniors haberleriyle ilgili konuştu.

"OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR"

Pablo Bentancur, şu ifadeleri kullandı:

Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda (14 Haziran - 13 Temmuz 2025) oynamayı çok istiyor.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Lucas Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş ve 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boca Juniors forması giymek istediğini söylemişti.

Galatasaray ise Torreira'yı kesinlikle bırakmak istemiyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 gol attı ve 7 asist yaptı.