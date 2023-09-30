Lucas Torreira'ya İspanya'dan talip çıktı İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Galatasaray'dan Lucas Torreira ile ilgileniyor.

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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Celta Vigo'nun Uruguaylı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Celta Vigo'nun Torreira'yı öncelikli hedef olarak belirlediği ve ara transfer döneminde görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

İtalyan ekipleriyle anılmıştı

27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı.

Galatasaray'ın geçen yaz kadrosuna kattığı Torreira'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.