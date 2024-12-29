Lucas Torreira'ya ülkesinden teklif geldi

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk devresini 44 puanla zirvede tamamalayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahası Lucas Torreira'ya talip çıktı.

ÜLKESİNDEN TALİBİ VAR

Uruguay basınında yer alan habere göre; Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

City Football Group'a bağlı olan ve Uruguay 2. Lig'in mücadele eden Montevideo'nun 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapını çalacağı belirtildi.

TEKLİF YAPILACAK

Uruguay ekibinin, Galatasaray'a yakın zamanda kiralama teklifi yapabileceği belirtilirken, bu transferin zor olduğunun da altı çizildi.

GALATASARAY, BIRAKMAK İSTEMİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Torreira'yı takımın önemli bir parçası olarak gören Galatasaray, reddedemeyecekleri bir teklif gelmediği sürece başarılı oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2022'de Arsenal'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray formasını 105 resmi maçta giyen Torreira, 2 gol ve 9 asistle mücadele etti.