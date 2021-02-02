Lucescu'lu Kiev, Boupendza için 9 milyon euro teklif etti

Lucescu'lu Kiev, Boupendza için 9 milyon euro teklif etti

Lucescu'nun isteği üzerine Boupendza için Hatayspor'un kapısını çalan Dinamo Kiev, ret cevabı aldı.

Boupendza hakkında açıklamalarda bulunan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "En son Avrupa'dan bir kulüpten taksitli 9 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik. Büyük kulüplerimiz ile de görüştük ama isteğimiz ve duruşumuz belli. Bu saatten sonra zannetmiyorum gideceğini." demişti.

Sunar'ın bahsettiği Avrupa takımının, Mircea Lucescu'lu Dinamo Kiev olduğu ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO

Hatay ekibi, golcü futbolcuyu 10 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmüyor.