Luis Campos: Kerem'i 35 milyon eurodan aşağı satmayın

Galatasaray'da Lyon'un Kerem için 20 milyon euroluk teklifine karşın Luis Campos yönetime, "35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin." dedi.

24 Erzicanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç yıldızın bonservisi için rekor fiyat biçildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout'u Bruno Cheyrou'yu gönderen Lyon'un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi. Kerem için 14 milyon euro teklif eden Atletico Madrid'in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere'den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi.

CAMPOS 35 MİLYON EURODAN AŞAĞI SATMAYIN DEDİ

Beşiktaş maçını da takip eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos Kerem ile ilgili rapor verdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun astronomik rakamlara satışını düşündüğü belirtildi. Portekizli futbol adamın, Galatasaray'ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro olduğu belirtildi.

Luis Campos'un teklifleri değerlendiren sarı-kırmızılı yetkililere "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin" dediği ifade edildi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

23 yaşındaki yıldız, 2021/22 sezonunda Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. Kerem 28 Süper Lig maçında 8 gol ve 3 asist üretirken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 3 gol, 4 asistle oynadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.