Luis Nani, Adana Demirspor için geldi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Süper Lig'e döndü. Adana Demirspor, 36 yaşındaki yıldız ismin transferi için prensip anlaşmasına vardı.

2015-2016 sezonun başında İngiliz devi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Luis Nani, yeniden Süper Lig'de top koşturmaya hazırlanıyor. Yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcuyu transfer için Türkiye'ye getirdi. Transfer için geldi Son olarak Melbourne forması giyen ve temmuz ayı başında takımdan ayrılan futbolcu, 15.00 sularında İstanbul'a geldi. Adana Demirspor'un 36 yaşındaki futbolcunun transferini en kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe, 8.5 milyon euroya satmıştı Fenerbahçe formasıyla toplam 47 maça çıkan Luis Nani, 12 gol ve 13 asistlik istatistik yakalamıştı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu transfer ettikten 1 yıl sonra 8.5 milyon euro karşılığında Valencia'ya satmıştı.