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    Luis Nani, Melbourne Victory'de

    İtalyan ekibi Venezia ile sözleşmesi sona eren Nani, Avustralya takımı Melbourne Victory ile sözleşme imzaladı.
    • 12.07.2022 - 15:25
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    Luis Nani, Melbourne Victory'de

    Avustralya 1. Futbol Ligi (A-Ligi) ekiplerinden Melbourne Victory, Portekizli milli oyuncu Nani'yi kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda oynayan Portekizli futbolcu, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

    Nani'nin kariyeri başarılarla dolu

    Manchester United, Valencia, Lazio, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev alan Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 112 maçta 23 gole imza attı.

    Nani, son olarak İtalya'nın Venezia takımında forma giymişti.

    Luis Nani, Melbourne Victory de #1


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