Luis Suarez, Nacional'den ayrılıyor

Atletico Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesi Uruguay'da Nacional ile anlaşan Luis Suarez'in ekim ayı sonunda sezonun sona ermesi ile takımdan ayrılacağı açıklandı.

Atletico Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ismi Türk takımlarından özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Luis Suarez'in yeni macerası kısa sürmüşe benziyor.

Ülkesi ekiplerinden Nacional'e transfer olan Suarez'in Ekim ayı sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.

Başkan açıkladı

Luis Suarez'in durumuna ilişkin Punto Penal'e açıklamalarda bulunan Nacional Başkanı Jose Fuentes, "Uruguay'da lig sona erer ve Luis Suarez ayrılır. Bu şekilde anlaşmıştık" ifadelerini kullandı.

Suarez'in takımda kalması konusunda bir beklenti oluşmaması gerektiğini ifade eden Fuentes, "Anlaştığımız şey buydu. Gelmek için çok çaba sarf etti. Beklenti yaratmamak için söylüyorum ki Suarez ayrılıyor. Ona da sormuşlar, o da aynı yanıtı vermiş" dedi.

Uruguay'da lig Ekim ayı sonunda bitecek ve sonrasında Luis Suarez için milli takım ile Dünya Kupası macerası başlayacak.

"Herkese minnettarım"

Uruguay'a dönüşüne ilişkin La Quinta Tribuna'ya konuşan Suarez, sadece Nacional taraftarlarının değil ülkedeki tüm futbol ortamında kendisine gösterilen saygıya dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada Suarez, "Herkese, diğer kulüplere de, tüm Uruguay halkına minnettarım. Umarım milli takım ile de hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ederiz ve tüm taraftarlar Dünya Kupası'nda Uruguay'ın en iyi halinin keyfini çıkarabilirler" dedi.