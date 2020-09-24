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    Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de

    Barcelona Kulübü, Luis Suarez'in 6 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 09:20
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    Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de

    Barcelona'da Luis Suarez dönemi sona erdi...

    6 yıldır Katalan ekibinde forma giyen ve birçok başarıya imza atan golcü futbolcu, Atletico Madrid'e transfer oldu.

    TWİTTER'DAN DUYURDULAR

    Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

    Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizilen açıklamada yerel saatle 12:30'da veda töreni düzenleneceği de ifade edildi.

    Katalan ekibi, bu transfer için Atletico Madrid'in kulübe 6 milyon euro ödeyeceğini de belirtti.

    Luis Suarez resmen Atletico Madrid de #1

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