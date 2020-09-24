Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de

Barcelona Kulübü, Luis Suarez'in 6 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Barcelona'da Luis Suarez dönemi sona erdi...

6 yıldır Katalan ekibinde forma giyen ve birçok başarıya imza atan golcü futbolcu, Atletico Madrid'e transfer oldu.

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Katalan kulübünden yapılan açıklamada Uruguaylı yıldıza 6 yıllık hizmetleri nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

Luis Suarez'in Barcelona kulübüne yaptığı hizmetlerin unutulmayacağının altı çizilen açıklamada yerel saatle 12:30'da veda töreni düzenleneceği de ifade edildi.

Katalan ekibi, bu transfer için Atletico Madrid'in kulübe 6 milyon euro ödeyeceğini de belirtti.