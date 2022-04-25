Luiz Gustavo, Brezilya'ya dönüyor

Fenerbahçe'de yolların ayrılması planlanan Luiz Gustavo, ülkesi Brezilya'ya geri dönmeyi düşünüyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun, sezon sonunda Brezilya'ya döneceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız ismin ayrılmak istemesi durumunda kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

Brezilya basınından UOL Esporte'da yer alan haberde, ülkelerine geri dönmesi muhtemel 7 Brezilyalı 30 yaş üstü futbolcuya yer verildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo ile ilgili Brezilya basınında sürpriz bir haber yer aldı.

7 kişilik listede Gustavo da var

UOL Esporte'da çıkan haberde, Brezilya'da yetişmiş ve yurt dışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi.

Manchester City'den ayrılacak olan Fernandinho, Real Madridli Marcelo, Barcelona'nın kalecisi Neto, Lazio'dan Lucas Leiva gibi futbolcuların da yer aldığı 7 kişilik listede Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luiz Gustavo'nun da bulunması dikkat çekti.

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo ile ilgili yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon sakatlıklar sebebiyle istikrarlı bir şekilde forma giyemediği belirtildi. Ayrıca Gustavo'nun, Brezilya'dan büyük bir kulüpten iyi bir teklif alması halinde buna sıcak bakabileceği kaydedildi.

Luiz Gustavo için Atletico Minero ve Corinthians'ın devreye girdiği ancak transferin bitirilemediği kaydedildi.

İyi bir teklife satılacak

Fenerbahçe'nin 3 yıl önce 6 milyon euro bonservis bedeli ile Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği Gustavo, ilk iki sezonunda sarı-lacivertli forma ile etkili bir performans ortaya koymasına rağmen bu sezon gözden düşmüştü.

İlerleyen yaşı ve yıllık 3.2 milyon euro olan maaşı sebebiyle önümüzdeki sezon takımda düşünülmeyen Brezilyalı oyuncu için kulübe cazip bir teklif gelmesi halinde sarı-lacivertliler, Gustavo ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

24 maç 1 gol

Brezilya Milli Takımı'nın formasını toplamda 40 kez giyen Gustavo, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.