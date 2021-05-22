Luiz Gustavo, yönetime ayrılmak istediğini belirtti

Orta saha oyuncusu Luiz Gustavo yönetimle bir görüşme yaptı ve ayrılmak için izin istediği öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'de sezon 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de forma giyen Luiz Gustavo ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

“AYRILMAK İSTİYORUM”

Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncu yönetimle görüştü ve ayrılmak için izin istedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo.

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer edilen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 34 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

“EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİNDE GÖZDEN DÜŞTÜ”

Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Luiz Gustavo, geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçmişti.

Eski performansına ulaşamayan Brezilyalı oyuncu, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle gözden düştü.

Akşam’ın haberine göre, genç çalıştırıcı, Luiz Gustavo'yu yedek kulübesine çekerken orta sahanın şefliğini Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya verdi.