Luka Jovic bedelsiz olarak Milan'da
ensonhaber.com

Serie A'da yeniden şampiyonluğa oynayan Milan, Fiorentina'dan Luka Jovic'i kadrosuna kattı.

1 yıllığına bedelsiz kiralandı

Kırmızı siyahlı ekipten yapılan açıklamada Sırp golcüyü Fiorentina'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi.

Luka Jovic bedelsiz olarak Milan'da

Jovic'in kariyeri

Eintracht Frankfurt'ta büyük patlamasını yaptıktan sonra 2019'da Real Madrid'e 63 milyon euroya imza atmış ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle forma şansı bulamadan Fiorentina'ya bedelsiz olarak olmuştu.

Jovic Fiorentina formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 13 gol 5 asist üretmişti.