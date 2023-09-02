Luka Jovic bedelsiz olarak Milan'da Serie A'da mücadele eden Milan, Lu Jovic'i bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

ensonhaber.com Serie A'da yeniden şampiyonluğa oynayan Milan, Fiorentina'dan Luka Jovic'i kadrosuna kattı. 1 yıllığına bedelsiz kiralandı Kırmızı siyahlı ekipten yapılan açıklamada Sırp golcüyü Fiorentina'dan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi. Jovic'in kariyeri Eintracht Frankfurt'ta büyük patlamasını yaptıktan sonra 2019'da Real Madrid'e 63 milyon euroya imza atmış ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle forma şansı bulamadan Fiorentina'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu. Jovic Fiorentina formasıyla geçen sezon çıktığı 50 maçta 13 gol 5 asist üretmişti.

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