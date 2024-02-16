Luka Modric, Suudi Arabistan'a değil, ABD'ye gitmek istiyor Luka Modric 12 yıllık Real Madrid macerasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Luka Modric'in bir sonraki adresi için de İspanyollardan dikkat çeken bir haber geçildi.

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Luka Modric, 2012 yılında kapısından içeri girdiği Real Madrid'e veda etmeye hazırlanıyor.

İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Hırvat yıldız, takımdan ayrılıyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi.

Arabistan'a gitmek istemiyor

Öte yandan Luka Modric'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu. Hırvat yıldızın adı bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ve Al-Nassr ile anılıyordu.

Deneyimli futbolcunun tercihini Suudilerden yana kullanmayacağı İspanyol basınında yer aldı. Haberlere göre Modric'in yeni adresi ABD olacak.

38 yaşındaki futbolcu için Inter Miami takımı ön plana çıkarken, oyuncuya MLS ekibinin önereceği maaşın, Suudilerin teklifinin çok da altında kalmayacağı vurgulandı.

23 kupa kazandı

Real Madrid formasıyla toplam 515 maça çıkan Luka Modric 38 gol ve 83 asistlik skor katkısı verdi.

2018 yılında Ballon d'Or'u kazanan yıldız futbolcu, Real Madrid ile 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa kazandı.