Lukoki: Hayalim Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki, hedefleri hakkında konuştu.

Birçok transfer teklifi almasına rağmen hedefleriyle örtüştüğü için BtcTurk Yeni Malatyaspor'u tercih ettiğini anlatan Demokratik Kongolu oyuncu Lukoki, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını kaydetti.

"HAYALİM FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY"

Öncelikli hedefinin Malatya'da iyi bir performansa imza atmak olduğunu aktaran Lukoki, "Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'de tarihi olan büyük takımlar. Burada geçireceğim iyi sezon benim kariyerimi etkileyecek. Bunun farkındayım ve ondan dolayı tek odaklandığım nokta bu. Büyük, tarihi takımlarda oynamak benim hayalim." diye konuştu.