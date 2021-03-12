Lütfü Savaş: Herkes 10 verirken Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, F.Bahçe'nin istediği Boupendza ile ilgili konuştu. Savaş, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır" dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'de 25 maçta 18 gol kaydeden Aaron Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transfer olması durumuyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"HERKES 10 VERİRKEN F.BAHÇE 12 VERİRSE MUTLU OLURUZ"

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcu Boupenzda için Savaş, "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Öte yandan 2016 yılı sonlarında inşaatına başlanan ve geçen ay yapımı tamamlanan Yeni Hatay Stadı ile alakalı ise Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Stat 26 ya da 27 Mart’ta açılacak. Fenerbahçe ile iyi ilişkilerimiz var. Hatay'a geldiklerinde konuşmuştuk. Açılışa geleceklerini söylediler. Bu nedenle Fenerbahçe'yi tercih ettik. Sonra da yeni stada Galatasaray gelecek. İki derbi gibi maçla stadı açıyoruz. "