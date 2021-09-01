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    Luuk De Jong Barcelona'da

    Barcelona yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sürekli anılan Luuk De Jong'ı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 18:51
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    Luuk De Jong Barcelona'da

    Barcelona yaz transfer döneminin son gününde Sevilla'dan Luuk De Jong'ı 1 sezonluğuna kiraladı.

    31 yaşındaki golcü kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.

    HOLLANDALI GELİNCE GREIZMAN ATLETICO’YA GİTTİ

    Hollandalı golcüyü kadrosuna katan İspanyol devi, Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı.

    Luuk De Jong Barcelona da #1

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