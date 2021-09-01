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Luuk De Jong Barcelona'da
Barcelona yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sürekli anılan Luuk De Jong'ı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 18:51
Barcelona yaz transfer döneminin son gününde Sevilla'dan Luuk De Jong'ı 1 sezonluğuna kiraladı.
31 yaşındaki golcü kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.
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