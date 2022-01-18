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    Luyindama, Antwerp'e gidiyor

    Luyindama, Antwerp'e gidiyor

    Galatasaray'da yolların ayrılması planlanan Christian Luyindama, Belçika ekibi Antwerp'e transfer olacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 10:18
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    Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans nedeniyle bir hayli eleştiri alan Christian Luyindama, gözden çıkarılmıştı.

    Galatasaray, bir süredir Luyindama için Belçika ekibi Antwerp ile görüşmeler gerçekleştiriyordu.

    Galatasaray'ın Kongolu oyuncusu için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona gelindi.

    ANTWERP'E GİDECEK

    Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika yolcusu. Tecrübeli stoper, Antwerp takımına kiralık olarak verilecek.

    Luyindama, Antwerp e gidiyor #1

    MAAŞININ BİR BÖLÜMÜNÜ GALATASARAY KARŞILAYACAK

    Fanatik'in haberine göre; Luyindama'nın maaşının bir bölümü ise yine Galatasaray tarafından karşılanacak. Bu arada sakatlığını atlatan Luyindama, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.

    Luyindama, Antwerp e gidiyor #2


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