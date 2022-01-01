Luyindama, Royal Antwerp ile anlaştı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz senelerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasına uzun süre hasret kalan Luyindama, Fatih Terim'in planları içerisinde yer almıyor.

Bireysel hatalarıyla taraftara saç baş yolduran Demokratik Kongolu futbolcunun Royal Antwerp ile anlaştığı öğrenildi.

Antwerp kulübüyle masaya oturan Galatasaray'ın da Belçika kulübüyle el sıkıştığı gelen haberler arasında.





SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

Tecrübeli savunmacının, ocak ayının ilk haftasında Belçika temsilcisine kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.





GALATASARAY'DA HEDEF YERLİ STOPER

Sarı-kırmızılılar da takımdan ayrılması gündemde olan Luyindama'nın yerine yerli bir stoper takviyesi yapmanın hesapları içinde.



