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    Luyindama, Royal Antwerp ile anlaştı

    Luyindama, Royal Antwerp ile anlaştı

    Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 09:13
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    Geçtiğimiz senelerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasına uzun süre hasret kalan Luyindama, Fatih Terim'in planları içerisinde yer almıyor.

    Bireysel hatalarıyla taraftara saç baş yolduran Demokratik Kongolu futbolcunun Royal Antwerp ile anlaştığı öğrenildi.

    Antwerp kulübüyle masaya oturan Galatasaray'ın da Belçika kulübüyle el sıkıştığı gelen haberler arasında.

    Luyindama, Royal Antwerp ile anlaştı #1

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK

    Tecrübeli savunmacının, ocak ayının ilk haftasında Belçika temsilcisine kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

    Sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.

    Luyindama, Royal Antwerp ile anlaştı #2

    GALATASARAY'DA HEDEF YERLİ STOPER

    Sarı-kırmızılılar da takımdan ayrılması gündemde olan Luyindama'nın yerine yerli bir stoper takviyesi yapmanın hesapları içinde.

    Luyindama, Royal Antwerp ile anlaştı #3


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