Luyindama, Spartak Moskova'nın radarında

Galatasaray'ın stoperi Luyindama'ya, Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgisinin olduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'da gelecek oyuncular kadar, gidecek futbolcular için de yoğun bir dönem bekleniyor. Maliyetleri ve performansları nedeniyle gönderilecekler listesinde yer alan Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli için henüz net bir girişim olmazken, Christian Luyindama'ya talip çıktı.

Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın, tecrübeli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

8 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Kırmızı-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde Demokratik Kongolu futbolcu için Cim Bom'la temasa geçeceği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan Ruslar'ın, 5-6 milyon euro bandındaki bir teklifle Galatasaray 'ın kapısını çalabileceği de gelen haberler arasında.

Önce 3 milyon euroya kiralanan ardından 5 milyon euro ödenerek Standart Liege'den toplam 8 milyon Euro'ya transfer edilen Luyindama için Aslan'ın olası bir teklife ne cevap vereceği merak konusu.