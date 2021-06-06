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    Luyindama, Spartak Moskova'nın radarında

    Galatasaray'ın stoperi Luyindama'ya, Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgisinin olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 11:00
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    Luyindama, Spartak Moskova'nın radarında

    Sarı-Kırmızılılar'da gelecek oyuncular kadar, gidecek futbolcular için de yoğun bir dönem bekleniyor. Maliyetleri ve performansları nedeniyle gönderilecekler listesinde yer alan Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli için henüz net bir girişim olmazken, Christian Luyindama'ya talip çıktı.

    Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın, tecrübeli oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

    Luyindama, Spartak Moskova nın radarında #1

    8 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

    Kırmızı-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde Demokratik Kongolu futbolcu için Cim Bom'la temasa geçeceği kaydedildi.

    27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan Ruslar'ın, 5-6 milyon euro bandındaki bir teklifle Galatasaray 'ın kapısını çalabileceği de gelen haberler arasında.

    Önce 3 milyon euroya kiralanan ardından 5 milyon euro ödenerek Standart Liege'den toplam 8 milyon Euro'ya transfer edilen Luyindama için Aslan'ın olası bir teklife ne cevap vereceği merak konusu.

    Luyindama, Spartak Moskova nın radarında #2

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