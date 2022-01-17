Luyindama veda ediyor

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, bu hafta sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

Galatasaray'ın 2019 yılında Standard Liege'den Transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, Hatayspor maçı kadrosuna alınmazken bu hafta sarı-kırmızılılara veda edecek.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

HEDEFTE YERLİ STOPER VAR

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılar, Luyindama’nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.