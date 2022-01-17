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    Luyindama veda ediyor

    Luyindama veda ediyor

    Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, bu hafta sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 09:22
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    Galatasaray'ın 2019 yılında Standard Liege'den Transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, Hatayspor maçı kadrosuna alınmazken bu hafta sarı-kırmızılılara veda edecek.

    2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

    Luyindama veda ediyor #1

    HEDEFTE YERLİ STOPER VAR

    Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    Sarı-kırmızılılar, Luyindama’nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.

    Luyindama veda ediyor #2


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