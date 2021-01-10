Lyon, Ersin Destanoğlu'nu istiyor

Fransız temsilsici Lyon, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'in transferi için siyah-beyazlı kulüp ile masaya oturacak.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran Ersin Destanoğlu'nu Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.

2 aydır genç kaleciyi izleten Fransız kulübü, gözlemcilerin olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçiyor.

LYON DERBİDEN SONRA ADIM ATACAK

Son olarak derbide de Ersin'i izletecek olan Lyon'un bu maçın ardından Beşiktaş ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki kaleciyi satmaya niyetli olmadığı bilinirken Fransızların yapacağı teklife göre hareket edileceği kaydedildi.

Sezona çok iyi başlayamayan Ersin son dönemlerde kalesini gole kapatırken 12 maçta kalesinde 10 gol gördü; genç file bekçisi 6 maçta ise rakiplere gol izni vermedi.