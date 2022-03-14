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    Lyon, Ersin, Kerem ve Rıdvan için geliyor

    Lyon, Ersin, Kerem ve Rıdvan için geliyor

    Süper Lig'in dev derbisinde Lyon gözlemcileri de tribünde olacak. Fransız yetkililer, Galatasaray'dan Kerem ve Beşiktaş'tan Ersin ve Rıdvan'ı izleyecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 11:27
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    Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

    Gergin bir atmosferde oynanması beklenen mücadelede tribünlerde Lyon scoutları da olacak.

    Uzun zamandır Türk futbolcuların peşinde olan Fransız kulübü, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu izlemek için gözlemcilerini gönderdi.

    PERFORMANSA GÖRE TEKLİF YAPILACAK

    Mücadeleyi tribünden takip edecek olan Fransız yetkililerin, Ersin ve Kerem için sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü ancak Rıdvan Yılmaz'ın da radara alındığı belirtildi.

    Kesin kararın, üç futbolcunun da derbi performansının ardından verilmesi bekleniyor.

    Lyon, Ersin, Kerem ve Rıdvan için geliyor #1

    Lyon, Ersin, Kerem ve Rıdvan için geliyor #2


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